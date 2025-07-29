قناة كان العبرية: 16 جنديًا للكيان الصهيوني انتحروا منذ مطلع العام الجاري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت قناة كان العبرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن 16 جنديًا صهيونيا انتحروا منذ مطلع العام الجاري، بينهم ثمانية في الخدمة النظامية، سبعة من جنود الاحتياط، ومجند واحد في الخدمة الدائمة.

ووفقاً للقناة، وبحسب الأرقام، فقد شهد عام 2024 انتحار 21 جنديًا، بينما سُجّلت 17 حالة في 2023.

وأفادت القناة، أنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أُقرّ نحو 3,770 جنديًا كمصابين باضطرابات ما بعد الصدمة، فيما يتلقى أكثر من نصف الجرحى البالغ عددهم 19 ألفًا، علاجات نفسية.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية أنّه لا يمكن الجزم بوجود ارتفاع عام في نسبة الانتحار، إلا أنّ المعطيات تظهر زيادة في الحالات بين جنود الاحتياط المشاركين في الأعمال القتالية.

.........

انتهى/ 278