القسام تعلن مقتل وجرح عشرات الجنود الصهاينة شرق رفح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء تنفيذ عدة عمليات ناجحة ضد قوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الجنود الصهاينة.

فقد أعلنت القسام أنها استهدفت قوة صهيونية مكونة من 7 جنود بعبوة ناسفة في منطقة مفترق المشروع شرق رفح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أشارت إلى تفجير منزل مفخخ أمس الأول كان بداخله قوة مؤلفة من 10 جنود في ذات المنطقة، مخلفة قتلى وجرحى بين صفوف الاحتلال.

وفي تطور آخر، فجرت القسام عبوتين ناسفتين مضادتين للأفراد استهدفتا قوة هندسية من 8 جنود في حي الجنينة شرق رفح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أفادت بأن مجاهديها استدرجوا قوة صهيونية لكمين داخل منزل في منطقة بلدية الشوكة شرق رفح، وتم تفجيره ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من أفراد تلك القوة.

وتأتي هذه المشاهد في وقت تشهد فيه جبهات القتال في قطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية في تكبيد قوات الاحتلال خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدئه حرب الإبادة على غزة، 895 عسكريا بينهم 451 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فيما أصيب 6108 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 2803 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات نشرها جيش الاحتلال.

ويفرض الاحتلال رقابة مشددة على نشر خسائره في قطاع غزة، ويتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاه وجرحاه، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع

انتهى/ 278