القسام تعلن عن كمين محكم واستهداف دبابة في دير البلح والجيش الإسرائيلي يقر بإصابة جندي من "جولاني"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اشار الجيش إلى أن الجندي ينتمي إلى لواء جولاني الذي يشارك في العملية البرية الجارية في دير البلح.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجندي أصيب نتيجة استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إبلاغ عائلته.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن استهداف القوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها نصبت كمينا محكما قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق دير البلح، أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف لواء جولاني. وأضافت القسام أن مروحيات إخلاء هبطت في المكان تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف وإطلاق قنابل دخانية.

وفي عملية أخرى، ذكرت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة موجهة من طراز الياسين 105 في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق دير البلح، مؤكدة رصد عمليات إخلاء مروحية من الموقع.

وتأتي هذه التطورات بعد أن بدأ لواء جولاني عملية برية موسعة في دير البلح، وهي الأولى من نوعها في المدينة، في أعقاب إنذارات أطلقها الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء والتوجه نحو منطقة المواصي جنوبا.

وتسببت تلك الإنذارات في حركة نزوح واسعة من أحياء دير البلح، وسط انتقادات متصاعدة وقلق من استهداف خيام النازحين، لا سيما بعد حوادث سابقة لقصف مناطق سبق أن زعم الجيش أنها "مناطق آمنة".

من جهته، توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمواصلة العمليات البرية وتوسيع نطاق الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في دير البلح.

وتشهد مدينة دير البلح معارك عنيفة، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ومحاولات الفصائل الفلسطينية استنزاف القوات المتوغلة بأساليب الكمائن والهجمات الصاروخية.