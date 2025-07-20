  1. الرئيسية
إصابة ضابط بجروح خطيرة ومقاتل في سلاح الهندسة خلال المعارك جنوبي قطاع غزة

20 يوليو 2025 - 08:54
رمز الخبر: 1709574
مصدر: وكالات
أقر "جيش" الاحتلال يإصابة ضابط وجندي في الاحتياط في سلاح الهندسة في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة ضابط ومقاتل في الاحتياط بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضح "جيش" الاحتلال أنّ الضابط من كتيبة الهندسة 710، التابعة لفرقة "رام" (179).

وأفاد "جيش" الاحتلال أنّ المقاتل المُصاب من كتيبة الهندسة 749، التابعة للواء "بيسلاح" (828).

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذها عمليات وكمائن ضد القوات الإسرائيلية في عدّة محاور في قطاع غزة، محققةً خسائر بشرية ومادية للاحتلال.

وفي السياق، شدّد المتحدّث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مصوّرة  أمس الجمعة، على أنّ الاستراتيجية في هذه المرحلة هي إيقاع مقتلة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لأسر جنود.

