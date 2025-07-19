"القسام" تنشر: "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة .. أسير أفضل من قتيل"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشر الإعلام العسكري في" القسام"، مقطع فيديو جاء فيه: "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة.. حتما سيصل سيصل إليك مقاتلونا الأشداء، فإن اخترت ألا تقاتل.. ولتحفظ حياتك: ألق سلاحك، ارفع يديك، واتبع التعليمات الميدانية.. أسير أفضل من قتيل.. نعدك بالحفاظ على حياتك حتى أقرب صفقة".

وتخلل الفيديو لقطات صورها الجيش الإسرائيلي في غزة، ومشاهد من عمليات "القسام" ضده، بالإضافة إلى لحظات من عملية تبادل الأسرى في اتفاق وقف إطلاق النار السابق.

جدير بالذكر أن "القسام" كانت قد أعلنت أن مقاتليها تمكنوا في صباح 9 يوليو الجاري، "من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خاني ونس جنوب القطاع، حيث استهدفوا دبابة "ميركافا" وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، كما استهدف مجاهدو القسام حفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105"، وبعدها تقدم مجاهدونا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" لاحقا مقطع فيديو يوثق مشاهد من هذه الإغارة ومحاولة الأسر.