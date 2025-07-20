غزة: المقاومة تقنص جندياً وتستهدف دبابات "ميركافا" بحي الشجاعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد مجاهدو كتائب القسام، عقب عودتهم من خطوط القتال، قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي دبابة من طراز "ميركافا"، في محيط مدرسة الناصرة بشارع بغداد، شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة، وذلك بتاريخ 11 تموز/يوليو 2025.

وفي عملية أخرى، أعلن مجاهدو كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوتي "شواظ" و"ثاقب"، إضافةً إلى قذيفة "تاندوم"، وذلك في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، في 7 تموز/يوليو 2025.

كذلك، أعلنت سرايا القدس قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لـ"جيش" الاحتلال في صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وفي سياق متصل، نشرت سرايا القدس مشاهد لقصفٍ نفذته "القوة الصاروخية" التابعة لها استهدف مستوطنات "سديروت" و"مفلاسيم" و"نيرعام" في غلاف غزة، وذلك باستخدام عدد من الصواريخ.

وقالت السرايا، في إعلان منفصل، إنها دمّرت، ظهر أمس السبت، مركبة عسكرية إسرائيلية، بعبوة من نوع (برق - الصدمية)، في منطقة معن، جنوب شرق خان يونس.

من جهتها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد مصوّرة تُظهر قصفاً نفذه مقاتلوها على تجمعٍ لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وذلك عبر قذائف هاون نظامية من عيار 60 ملم، في إطار عملية مشتركة مع فصائل المقاومة.

كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تمركز لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة محيط شارع 5، شمال خان يونس، بقذائف الهاون، ظهر اليوم.

تأتي هذه العمليات في ظل استمرار المواجهات في محاور عدة من قطاع غزة، حيث تواصل فصائل المقاومة الإعلان عن تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال، رغم القصف العنيف ومحاولات التوغل البري.