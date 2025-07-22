عراقجي: لا يمكننا التخلي عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" أن "تخصيب اليورانيوم له أهمية كبيرة بالنسبة لنا ولا يمكننا التخلي عن برنامجنا للتخصيب".

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، و ردا على السؤالين: "هل استؤنف برنامج التخصيب الإيراني؟ هل لا يزال هذا البرنامج مستمرًا أم أن الضرر كان شديدًا لدرجة أنه توقف تمامًا؟ قال: "لم يتوقف، رغم أن الضرر كان جسيمًا وشديدًا. لكن بطبيعة الحال، لا يمكننا التخلي عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم، لأنه إنجاز لعلمائنا وهو الآن مسألة فخر وطني و إن تخصيب اليورانيوم له أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وقال ردا على السؤالين: "لماذا لا تستوردون اليورانيوم المخصب كما تفعل بعض الدول الأخرى؟ لماذا لا يُشترط في الاتفاق استيراده بدلًا من إنتاجه محليًا؟ " : قال، لأن هذا إنجاز علمي، إنجاز حققناه بأنفسنا. فلماذا نستورد شيئًا نستطيع إنتاجه بأنفسنا؟ "

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: لن نتجه أبدًا نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% نحن ملتزمون بالبقاء على مستوى اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5% لإنتاج وقود محطات الطاقة النووية كما نُخصّب اليورانيوم إلى نسبة 20% لأن لدينا مفاعل أبحاث TRR.

وأکد أن إيران تخصب اليورانيوم لتلبية احتياجاتها. وقال عراقجي في جزء آخر من مقابلته: "لم يكن أمامنا خيار سوى حماية منشآتنا وموادنا النووية وعلمائنا بسبب التركيز والضغط من الکیان الصهیوني والولايات المتحدة في الماضي".

وأضاف أن "رسالتي للولايات المتحدة هي أن علينا أن نجد حلاً یعتمد علی التفاوض للبرنامج النووي الإيراني".

وسأل مذيع فوكس نيوز عما إذا كانت إيران تُحاول حاليًا اغتيال الرئيس ترامب، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسفير السابق جون بولتون، ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، في أعقاب اغتیال " الشهید" قاسم سليماني" وقال عراقجي: لا، لم نقل شيئًا كهذا قط. ربما قال البعض شيئا عن هذه القضية هنا وهناك، لكن هذا لم يكن موقف إيران الرسمي قط.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: قد طالما قلنا - وقد كرر ذلك مرارا قائد الثورة الإسلامیة ومسؤولون آخرون - إن شعار "الموت لأمريكا" يشير في الواقع إلى سياسات الولايات المتحدة، وليس إلى شعب هذا البلد، وليس لدينا سياسة لاغتيال أي شخص في الخارج، ناهيك عن رئيس دولة أخرى.

