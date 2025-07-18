عراقجي ينتقد الموقف الاوروبي تجاه الاعتداءات الصهيونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انتقد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الموقف غير اللائق لبعض الدول الأوروبية في دعم الإجراءات العدوانية للکیان الصهيوني محذرا من أن مثل هذا السلوك غير المسؤول يجعل الفوضى أمراً طبيعياً ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة والعالم.

وبحث وزير الخارجية "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي "ماكسيم بريفو" آخر التطورات في منطقة غرب آسيا في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، والملف النووي الإيراني، واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على سوريا ولبنان، فضلاً عن تصعيد الإبادة الجماعية في غزة.

واعتبر "عراقجي الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ضربة قاصمة للدبلوماسية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن الرد على الجرائم المروعة التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن عدوانه العسكري المستمر على سوريا ولبنان وقال إن إفلات الکیان الصهيوني من العقاب، بفضل دعمه العسكري والسياسي من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، هو العامل الرئيسي في هذا الوضع.

وشدد على ضرورة تحمل جميع الدول مسؤوليتها في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الکیان الصهيوني.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البلجيكي خلال الاتصال الهاتفي، عن قلقه إزاء تداعيات التطورات الأخيرة على تصعيد الصراع في المنطقة، وأكد موقف بلاده الداعم للدبلوماسية لحل القضايا، وكذلك حل القضية النووية الإيرانية عبر التفاوض، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.

وتبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا القنصلية.

