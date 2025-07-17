شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد وأصيب عشرات الأشخاص في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة التوام شمال قطاع غزة، وكنيسة «دير اللاتين» شرق مدينة غزة اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في قصف مسيرات الاحتلال منطقة التوام شمال قطاع غزة.

كما استشهدت امرأتان وأصيب 7 آخرون في قصف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة للاتين، التي تؤوي نازحين، وسط البلدة القديمة بمدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب راعي الكنيسة الأب غابرييل رومانيللي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.



بدورها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعدوان على الكنيسة، معتبرة أن «الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك».