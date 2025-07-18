الاحتلال يعتدي على مصلين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة في جنين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع على المصلين أثناء تواجدهم على جبل المسالمة في القرية، رفضا لخطة إقامة معسكر للجيش على الجبل وشق شارع والاستيلاء على أراضي من القرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى الجبل وسط اندلاع مواجهات مع المصليين المتواجدين في المكان، كما رصد مواطنون نصب مستعمرين خيمة على قمة الجبل.

وقال رئيس مجلس قروي رابا غسان البزور إن "جرافات الاحتلال جرفت أراض في القرية تمهيداً لإقامة شارع عسكري قرب الجبل".

وأضاف، أن مسار الشارع لا يقع في الأراضي التي تم الاخطار بالاستيلاء عليها سابقاً لذا فإن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والتي تقع في المنطقة الشرقية من جدار الفصل العنصري سيمنع الأهالي من الوصول إليها والتي تقدر تقدر تقريباً بـ 2200 دونم.

وكان الاحتلال قد أخطر مؤخرا بالاستيلاء على أراضي تابعة للقرية في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحجة إقامة شارع عسكري ومعسكر لجيش الاحتلال على جبل المسالمة.

..........

انتهى/ 278