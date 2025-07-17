شركة "راجا" للسكك الحديدية توفر 59 ألف مقعد قطار لزوار الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الرئيس التنفيذي لشركة راجا للنقل بالسكك الحديدية، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في سعة قطارات راجا خلال الأربعين 2025 "تم تجهيز 59 ألف مقعد في القطار لزوار الأربعين".

صرّح مرتضى ملانجاد، الرئيس التنفيذي لشركة راجا للنقل بالسكك الحديدية، بشأن الطاقة الاستيعابية التي وفرتها قطارات راجا لرحلات الأربعين لهذا العام: وفرت شركة راجا ما يقرب من 59000 مقعدًا لزوار الأربعين من خلال الاستفادة من سعة القطارات الخاصة والمجدولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبًا في الطاقة الاستيعابية اليومية للقطارات الخاصة مقارنة بالعام الماضي.

وفي إشارة إلى التوزيع الواسع للقطارات على مسارات مختلفة، أضاف: لتغطية طلب الحجاج بشكل كافٍ، تم التخطيط للقطارات على مسارات مزدحمة بما في ذلك طهران - خرمشهر، وطهران - كرمانشاه، وخرمشهر - مشهد، وجرجان - كرمانشاه، ورشت - كرمانشاه، وأيضًا كرمانشاه - طهران.

أكد ميلانجاد: "إن شركة راجا، بالاعتماد على إمكانياتها التقنية والبشرية، وباستخدام أسطولها المتنوع، وضعت خطة دقيقة لتقديم خدمات آمنة ومريحة واقتصادية خلال الأربعين، ونبذل قصارى جهدنا لضمان إتمام الرحلة الروحية لزوار الحسين بسلامة وجودة عالية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة راجا: "يمكن للزوار الكرام شراء التذاكر عبر نظام مبيعات راجا الإلكتروني".

