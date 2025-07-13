القائم بأعمال جامعة الامام الرضا (ع) الدولیة يلتقي رئيس جامعة بغداد لتكنولوجيا المعلومات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية خلال سفره إلی العراق مع رئيس جامعة بغداد الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحث معه أفق التعاون المشترک بین الجانبین

وفي إطار مواصلة الجهود لتعميق وتوسيع العلاقات العلمية والأكاديمية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، التقى الدكتور إبراهيم دانشي فر، القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة، مع الدكتور عباس محسن عبد الحسين البكري، رئيس جامعة بغداد الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وركز الاجتماع، الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون العلمي الثنائي، على المجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي؛ وخلال اللقاء، بحث الدكتور دانشي فر والدكتور البكري مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المحتملة.

وتركزت المناقشات بشكل رئيسي على المجالات التعليمية المتعلقة بعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأكد الطرفان بشكل خاص على أهمية وإمكانات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونظراً للتقدم السريع في هذا المجال وأهميته الاستراتيجية للمستقبل، فقد تم الاتفاق على تضمين مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب والأساتذة في مرحلة الدراسات العليا، وعقد ورش عمل تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن أهداف زيارة مسؤولي جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة إلى العراق توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي الجديدة ومتابعة وتنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، فضلاً عن عقد لقاءات بنّاءة مع كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي العراقية.

