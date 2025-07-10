بيان المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان باستشهاد الشيخ رسول شحود 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان بيانا عزى فيه باستشهاد العالِم الرباني، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ رسول شحود.

وفيما يلي نص بيان التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ}

ما أشدّ وقع الفجيعة حين تمتدّ يد الغدر إلى قاماتٍ قدّسها الناس لإخلاصها، وتعلّقت بها القلوب لهُداها، فيغيب عن أعيننا وجهٌ طالما أشرق بِبشره، رجلٌ عاش للحق، ومات على طريقه.

إنّ نبأ استشهاد العالِم الرباني، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ رسول شحود قد هزّ القلوب وأسكن الأسى في الأرواح، هذا الذي ارتقى شهيدًا مظلومًا على يد زمرة آثمة من أدعياء الإسلام،

لقد خسرنا علمًا من أعلام الهداية والإصلاح، ورمزًا من رموز الوحدة الإسلامية، رجلًا ما وهن في طريق الله، بل ظلّ ثابتًا كالطود، صلبًا في مواقفه، رحيمًا في تعامله. نموذجاً من علماء أهل البيت (ع) الذين حفظوا الإسلام لجميع المسلمين.

أيها الناس، من هو الشيخ رسول شحود؟

إنه صوت الدين في زمن الصمت، وراعٍ للعلم وطلابه، وناشر للصحوة والوعي، ومربّي الأجيال وسند الأيتام، وملاذ الفقراء والمحتاجين.

إنّا لفقده لمحزونون، لكنّا على العهد باقون، وعلى دربه ماضون، لا نرضى بغير الحقّ سبيلًا، ولا بغير الكرامة نهجًا، ولن تثنينا يدُ الغدر عن مواصلة الطريق الذي خطّه بدمه.

نعزّي أنفسنا، وأهله الكرام، ومحبيه، وكل المسلمين في سوريا، وكل الأحرار، ونسأل الله أن يجعله من الشهداء المقربين، ويحشره مع محمد وآله الطاهرين، وأن يصبّر القلوب التي تفطرت على فراقه.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في لبنان

