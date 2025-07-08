قطر: محادثات الهدنة في غزة تتركز على «إطار تفاوضي»… والمفاوضات لم تبدأ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن المحادثات الجارية حالياً بين حركة «حماس» وإسرائيل، بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة، تتركز على وضع «إطار تفاوضي» للاتفاق، مشددة على أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين لم تبدأ بعد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، اليوم، أن «ما يجري حالياً هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات»، مضيفاً: «لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار».

وأشار الأنصاري إلى أن «الجهود الحالية للوسطاء تنصبّ على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «الوفدين موجودان، ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة».

وإذ اعتبر أنه «من المبكر الحديث عن أي تفاصيل»، أكد أن هناك «انطباعات إيجابية»، لكنه شدد على أن «العملية تحتاج إلى وقت، ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج».

وحذر الأنصاري من أن «التسريبات غير المسؤولة تؤدي إلى سيل إعلامي قد يؤثر سلباً في سير العملية التفاوضية».

يُشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة «حماس» وإسرائيل استؤنفت في الدوحة، اليوم، بحضور الوسطاء المصريين والقطريين.