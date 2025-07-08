"يسرائيل هيوم": السلام والتطبيع مع سوريا ليس على جدول زيارة نتنياهو ولا حتى خلال الفترة المقبلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حسب ما ذكرت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه بينما يشرف المبعوث الأمريكي سيف ويتكوف على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والتطورات في العاصمة القطرية الدوحة، من المتوقع أن يُركز نتنياهو في محادثاته مع ترامب بدلا من ذلك على إيران في أعقاب الجهود المشتركة لمواجهة برنامجها النووي.

وتمت الإشارة إلى أن السلام مع سوريا ليس على جدول أعمال هذه الزيارة أو الأسابيع المقبلة.

أما بالنسبة للوضع في الدوحة، وفقا لـ"يسرائيل هيوم"، فمن المقرر "استئناف المفاوضات حول القضايا الثلاث الخلافية: انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وآلية إنهاء الحرب أو المحادثات الرامية إلى إنهائها، وقد رفضت حماس الصياغة الواردة في الاقتراح القطري بشأن كل من هذه القضايا".

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من وصف المحادثات بأنها "بناءة"، فقد استنفدت إسرائيل مرونتها في كل من القضايا الثلاث. وأشاروا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على التغييرات التي اقترحتها قطر على إطار عمل ويتكوف المُحدّث المطروح حاليًا على الطاولة.

جدير بالذكر أن حركة "حماس" كانت قد أكدت أن ردها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير عن نية الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.