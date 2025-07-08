حماس تنفي استهداف أحد قيادييها شمالي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كان جيش الاحتلال الصهيوني، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، اغتيال قيادي بارز في "حماس" خلال هجوم على إحدى المناطق بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن قواته شنت "هجوما على عنصر رئيسي في منظمة (حماس) في منطقة طرابلس في لبنان باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو".

وقالت القناة 14 العبرية، إن "المستهدف هو مهران مصطفى بعجور، رئيس قسم التخطيط في قسم البناء في (حماس)".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان أن "غارة العدو (الصهيوني) بمسيّرة على سيارة في العيرونية طرابلس أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".

وأفادت منصات لبنانية أن "الأشخاص الذين استشهدوا في الغارة جميعهم صودف مرورهم في المكان".

