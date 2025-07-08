متحف الكفيل: المقتنيات المعروضة هي شواهد حيّة تذكرنا بملحمة الطف الخالدة + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العباسية المقدسة، أنّ مقتنياته الأثرية المعروضة تعدّ شواهد حية تذكرنا بملحمة الطف الخالدة.



وقال معاون رئيس القسم، الدكتور شوقي الموسوي: إنّ المقتنيات المعروضة في متحف الكفيل ليست مجرد قطع أثرية صامتة، بل شواهد حية تروي قصصًا من واقعة الطف الخالدة، إذ تتجسّد فيها معاني العطش والإباء والفداء، وتستحضر ما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه يوم عاشوراء.



وأضاف أنّ بعض المقتنيات المعروضة، كالقِرَب والكفوف، تمثّل وثائق ناطقة وشهادات خالدة على انتصار الدم على السيف، وهي رسالة حضارية وإنسانية نسعى إلى إيصالها للعالم عَبرَ متحف الكفيل.



ويؤكّد المتحف أنّ عرض هذه النفائس ليس للزينة أو التوثيق فقط، بل هو وسيلة لتغذية الوجدان واستحضار عاشوراء في أروقة العتبة العباسية المقدّسة.

