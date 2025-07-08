قسم الاتصالات في العتبة الحسينية يكشف عن الخدمات المقدمة خلال عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف قسم الاتصالات في العتبة الحسينية المقدسة، عن الخدمات التي قدمها خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، مؤكدا توفير خدمة الإنترنت المجاني التي تغطي محيط الصحن الحسيني الشريف، وخدمات الامن السيبراني وحماية البيانات.

وقال رئيس القسم المهندس مصطفى الشمري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي، قدم قسم الاتصالات العديد من الخدمات للزائرين والوافدين خلال عاشوراء".

وأضاف، أن "القسم وفر أجهزة (يونفاي) عالية السرعة لتقديم خدمة الإنترنت المجاني التي تغطي محيط الصحن الحسيني الشريف، كما أطلق الرقم المجاني (174) لتقديم خدمات الإسعاف، وإرشاد المفقودين، والإجابة عن المسائل الشرعية، إلى جانب إتاحة خدمة (الزيارة عن بعد) عبر الاتصال بالرقم (442) من داخل العراق، أو (009647435777777) من خارجه".

وأوضح، أن "القسم جهز مراكز إرشاد المفقودين بأنظمة ذكية لتسريع العثور على التائهين، ووفر منظومات صوت متطورة في جميع أبواب الصحن الحسيني ومواقع العزاء لضمان وضوح البث والمراسيم، فضلا عن تقديم خدمات الأمن السيبراني وحماية البيانات من خلال تحديث الأنظمة وتفعيل بروتوكولات (SSL) لحماية المواقع الإلكترونية"، لافتا إلى أن "الخدمات شملت استخدام أجهزة (POC) لأول مرة في العتبات، لتفويج المشاركين في عزاء ركضة (طويريج ) بفعالية عالية".

واستنفرت العتبة الحسينية المقدسة جميع أقسامها وملاكاتها والمؤسسات والمراكز التابعة لها، بحسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية، وكل ما يتعلق براحة وخدمة الزائرين.