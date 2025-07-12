العتبة الحسينية تنفذ مشروعا خدميا حيويا لتخفيف حرارة الصيف عن الزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن إنجاز مشروع خدمي حيوي يستهدف تأمين مياه شرب باردة وصالحة للاستخدام، لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية خلال موسم الصيف، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في مدينة كربلاء.

وقال رئيس قسم الصيانة المهندس عبد الحسن محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي، انجز قسم الصيانة مشروعا خدميا حيويا يستهدف تأمين مياه شرب باردة وصالحة للاستخدام، لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية خلال موسم الصيف".

وتابع أنه "تم تنفيذ هذا المشروع الخدمي ضمن خطة استباقية تهدف إلى توفير أجواء مريحة وآمنة للزائرين، من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة بشبكة مياه الشرب".

وأوضح أن "المشروع تضمن تنفيذ خطين لتمديد أنابيب المياه بطول إجمالي بلغ (300) م، وبمقاسين (إنجين وإنج واحد)، يمتدان من شارع السدرة حتى منتصف منطقة ما بين الحرمين الشريفين، وتحديدا عند جامع العطارين".

وأضاف "بفضل جهود فريق متخصص من السباكين المهرة، وبالتنسيق مع قسم حماية ورعاية الصحن الخارجي، تم تجهيز أكثر من (11) منهلا موزعة على طول المسار المائي، لتوفير مياه باردة وصالحة للشرب على مدار الساعة".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يأتي استكمالا لمشروع سابق شمل إيصال المياه إلى شارع الإمام علي (عليه السلام)"، مؤكدا أن "العمل تم بأسلوب هندسي متكامل يعكس احترافية الكوادر الفنية التابعة لقسم الصيانة".

ويعد هذا المشروع واحدا من الجهود الخدمية المتواصلة التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة لتأمين أفضل الظروف للزائرين، لا سيما في فصل الصيف، بما يعكس التزامها الدائم بتقديم خدمات نوعية تليق بقدسية المكان.