رئيس مجلس علماء الهند: إن الأربعين رمز عالمي للحقيقة والوحدة والمقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أثناء مسيرته من النجف إلى كربلاء في رحلة الأربعين، قال عابدي إن الذكرى السنوية لا تزال تُلهِم الملايين حول العالم رغم مرور أكثر من 1400 عام على فاجعة كربلاء.

وأضاف: "في كل عام، يُحيي العالم ذكرى الأربعين إحياءً لذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) ورفاقه الـ 72 الأوفياء. ومع ذلك، يبقى الحدث حاضرًا ومؤثرًا كما لو أن كربلاء وقعت هذا العام فقط"، واصفًا تأثيره الدائم بأنه معجزة إلهية.

وأشاد عابدي بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) لحفظهم إرث كربلاء من خلال تعاليمهم وتضحياتهم، قائلاً إن جهودهم ضمنت استمرار صدى رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) عبر الأجيال.

وأضاف أن ملايين الناس يُجددون أحزانهم كل عام، مُخلّدين ذكرى الاستشهاد من خلال الحداد والتأمل.

أشار إلى التقاليد الإسلامية، قائلاً إن الأربعين لا تعكس حزن المؤمنين على الأرض فحسب، بل حزن السماء أيضاً.

واستشهد برواياتٍ تُفيد بأن السماء حزنت أربعين يوماً بعد عاشوراء، مضيفاً أن هذا يرمز إلى عظمة تضحية الإمام الحسين.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية الحج السنوي من النجف إلى كربلاء، قال عابدي إن مسيرة الأربعين تطورت إلى حركة عالمية تُمثل العدالة والتضحية والكرامة الإنسانية وهوية المجتمع الشيعي.

وشجع الحجاج الزائرين للعراق على المشاركة في المسيرة، ولو لمسافة قصيرة، واصفاً إياها بأنها تعبير قوي عن الإيمان والتضامن.

كما أكد الباحث الهندي أن نمو حركة الأربعين ساهم في الحفاظ على الهوية الدينية للعراق. وقال إنه في أعقاب سقوط حكومة صدام حسين، سعت القوى الخارجية إلى توسيع نفوذها الثقافي والديني في العراق، لكن الحج الأربعيني المتزايد باستمرار عزز صلة البلاد بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام).

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انتهی/