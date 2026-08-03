برامج قرآنية للنساء تُقام في مرقد الإمام علي (ع) خلال الأربعين

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - تُقيم هيئة رعاية مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف، العراق، برامج قرآنية للزائرات خلال موسم الأربعين.

وتنظم وحدة تعليم القرآن للنساء التابعة للهيئة برنامجها القرآني من خلال سبع محطات موزعة في مواقع مختلفة مخصصة لخدمة الزائرات.

ووفقًا لمركز معلومات الهيئة، تُساهم 26 موظفة ومتطوعة في هذا البرنامج.

وتُقدم هذه المحطات خدمات متنوعة، منها تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وسور قصيرة من القرآن الكريم، والإجابة على الأسئلة القرآنية، ومتابعة التلاوة، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بالنطق وأحكام التجويد.

ويُسهم هذا في نشر الثقافة القرآنية وتعزيز الوعي الديني خلال موسم الأربعين.

وقالت دلال الطباطبائي، رئيسة وحدة تعليم القرآن للنساء، إن هذا البرنامج جزء من رسالة الهيئة في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه.

أوضحت أن هذه المحطات تشهد ازدياداً في أعداد الحاجات بفضل الخدمات التعليمية والإرشادية التي تقدمها، والتي تُسهم في تصحيح تلاوتهن وتعميق صلتهن بالقرآن الكريم.

وأضافت الطباطبائي أن هذه الوحدة، من خلال توزيع المصاحف والصلوات والهدايا المباركة، وتشجيع الحاجات على اغتنام فرصة الحج لتلاوة القرآن الكريم وحفظه، تستغل الأجواء الروحانية للحج لتعزيز الإيمان.

وتابعت قائلةً إن أنشطة محطات القرآن، بالتعاون مع فريق وحدة تعليم القرآن للنساء، تُجسّد نهج الأستان في الجمع بين التوعية القرآنية والخدمة الميدانية خلال حج الأربعين.