أكثر من 700 صحفي وناشط إعلامي يغطون مسيرة الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ إلى جانب حضور 143 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا محليًا لتغطية مراسم الأربعين، يشارك نحو 600 صحفي وناشط إعلامي ومصور وفني من مختلف الدول في تغطية هذه المراسم.

هذا ما صرّح به مدير الإعلام والاتصالات الحكومية في كربلاء، توفيق الحبالي، الذي أعلن عن استكمال الترتيبات الإعلامية الخاصة بموكب الأربعين، وذلك بافتتاح مركز إعلامي مجهز لتقديم الخدمات للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وأوضح الحبالي في مقابلة مع شفق نيوز أن المركز الإعلامي الخاص بالأربعين يضم منصة مخصصة للبث المباشر للبرامج الإعلامية، وخدمات الإنترنت، ومكانًا خاصًا لاستراحة الصحفيين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الإحصاءات والأرقام والمعلومات الدقيقة المتعلقة بمراسم الأربعين.

وأشار إلى أن محافظة كربلاء قد نشرت 23 مركبة بث فضائي في أنحاء المدينة والطرق المؤدية إليها، كما تم توفير 18 جهاز بث مباشر (LiveU) لوسائل الإعلام لدعمها اللوجستي في البث المباشر للأحداث.



قال الحبالي أيضًا إنه بالإضافة إلى حضور 143 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا عربيًا وأجنبيًا من جنسيات مختلفة لتغطية مراسم الأربعين، يشارك نحو 600 صحفي وناشط إعلامي ومصور وفني في تغطية المراسم، مما يدل على الاهتمام الإعلامي العالمي الواسع النطاق بمراسم الأربعين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن محافظة كربلاء تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح التغطية الإعلامية لهذا الحدث، بما يتناسب مع العدد الكبير من المعزين الذين يحضرون مراسم الأربعين.

الأربعين مناسبة دينية يحييها المسلمون الشيعة في اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وثالث أئمة الشيعة.



تُعدّ أربعينية كربلاء واحدة من أكبر رحلات الحج السنوية في العالم، حيث يسير ملايين المسلمين الشيعة، بالإضافة إلى العديد من السنة وأتباع الديانات الأخرى، إلى كربلاء من مختلف المدن في العراق والدول المجاورة. ويصادف هذا العام يوم الأربعينية في الرابع من أغسطس.