ممثل المرشد الأعلی: الكرامة تتحقق فقط من خلال المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال حجة الإسلام السيد عبد الفتاح نواب، في اجتماع الأربعين الذي عقدته اليوم، 2 أغسطس/آب، اللجنة الثقافية والتعليمية التابعة لمقر الأربعين في كربلاء، حول موضوع المقاومة الإسلامية ونبذ الأعداء: "قال الإمام الشهيد بخصوص المقاومة إن ثمن المقاومة أقل من ثمن التنازل. واليوم، ينقسم المجتمع الإسلامي إلى فئتين: الأولى هي جبهة المقاومة، أي الملتزمون بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والثانية هي الذين يتنازلون ويخضعون للأعداء".

وأضاف: "على مر التاريخ المعاصر، تنازل بعض الأفراد أو الدول للعدو، لكنهم لم يجنوا شيئًا وخسروا كرامتهم. في المقابل، ازدادت كرامة بعض الدول بمقاومتها".

قال نواب، مشيرًا إلى بعض آثار المقاومة: "إذا عدنا خمسين عامًا إلى الوراء، لوجدنا أن إيران الإسلامية كانت دولة تابعة كغيرها من الدول الآسيوية، حيث كانت القوى المتعجرفة تُنصّب من تشاء في السلطة. ففي عهدي بهلوي والقاجار، كان هؤلاء الأفراد هم من يحكمون عادةً، ولم تكن القوى المتعجرفة تُعر أي اهتمام للشعب".

وأضاف: "أيقظ الإمام الخميني (رحمه الله) الشعب وأحيا المقاومة في إيران، واليوم تقف دولة كانت حتى نصف قرنٍ مضى تابعةً للولايات المتحدة شامخةً. ندفع ثمنًا باهظًا في هذه المقاومة، لكننا نكتسب كرامةً".

وأكد نواب: "قال الإمام الجليل: "نستطيع"، أي أنه غرس روح الثقة بالنفس التي أشعلت الأمل في المجتمع. واليوم، تُدرك جميع الدول الإسلامية المسار الذي سلكته إيران الإسلامية".

وفي معرض حديثه عن إنجازات المقاومة، قال: "لقد حققنا إنجازات عديدة في مختلف المجالات، ومنها المجال النووي. إن درس الإسلام هو عدم قتل الأبرياء. فإذا قتل الأمريكيون المجرمون أطفال مدرسة ميناب، فإن إيران الإسلامية، إذا أرادت التعامل مع دولة ما، فإنها تتعامل مع الجيش لا مع الأبرياء".

وتحدث نواب عن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم العقوبات الأمريكية القمعية، قائلاً: "بعون الله، تقف البلاد على قدميها شامخةً في وجه الكبرياء. لأن قائدنا الشهيد أدار البلاد وقادها بحكمة، ما مكننا من بلوغ هذه النجاحات".

وفي إشارة إلى احترام وإعجاب الحجاج من مختلف البلدان خلال مناسك الحج هذا العام للقائد الشهيد والثورة الإسلامية، قال: "لقد وصف القائد الشهيد مقاومة العدو بالجهاد الأصغر، وإذا ما تحلينا بالجهاد الأكبر في سبيل التنمية الذاتية، فسنكون قادرين على الوقوف في وجه كل القوى".