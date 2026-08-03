من كربلاء إلى القدس؛ آل خليفة في مواجهة حق الحج والكرامة الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أثارت قضية القيود المفروضة على الشيعة البحرينيين للسفر لأداء فريضة الأربعين في كربلاء جدلاً واسعاً حول حرية الحج، والحقوق الدينية، ومكانة كرامة الإنسان في ظل القرارات السياسية والأمنية. وتطرح هذه القضية، إلى جانب القيود المفروضة على الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى، تساؤلاً هاماً: هل يمكن تحويل حق الإنسان في زيارة مقدساته إلى امتياز مشروط يعتمد على القرارات السياسية؟

إن زيارة الأربعين لملايين المسلمين، وخاصة الشيعة، ليست مجرد رحلة دينية، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتهم الدينية والثقافية والروحية. فالتوجه إلى كربلاء، في نظر الحجاج، هو امتداد للنهج الذي رسمه الإمام الحسين (عليه السلام) في النضال ضد الظلم والدفاع عن كرامة الإنسان. لذا، يُنظر إلى أي عائق في طريق هذا التواصل الروحي على أنه أكثر من مجرد قيد إداري، وقد يُشعر المرء بالحرمان من حق ديني.

في السنوات الأخيرة، احتجّ بعض الشيعة البحرينيين على القيود والعقبات التي فرضتها حكومة آل خليفة على مشاركتهم في مراسم الأربعين. ويرى المنتقدون أن هذه القيود جزء من عملية أوسع نطاقًا من الضغوط السياسية والأمنية على الأنشطة الشيعية والشعائر الدينية في البحرين، وهي عملية أثرت، في رأيهم، على حرية أداء الشعائر الدينية.

لا تكمن المشكلة الرئيسية هنا في مجرد السفر أو الحصول على تصريح، بل في كيفية النظر إلى المواطنين وكيفية التعامل مع حقوقهم الدينية. فعندما يصبح حضور مراسم دينية وزيارة موقع مقدس عملية معقدة تعتمد على قرارات أمنية، يبرز التساؤل حول أين يكمن الحد الفاصل بين إدارة الشؤون العامة وتقييد الحريات الدينية.

بالطبع، يحق لأي دولة أن تضع اعتبارات أمنية وإدارية للسفر والتجمعات واسعة النطاق؛ ولكن هذه الإجراءات تكون أكثر شرعية عندما تُنفذ بناءً على معايير واضحة وغير تمييزية، ومع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين. ويتضح الفرق بين "التنظيم والتنظيم" و"الوقاية والحرمان" تحديداً عند هذه النقطة.

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انتهی/