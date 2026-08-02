من ضمن خدمات العتبة الحسينية؛ إنجاز عملية تغطية فضاءات خدمية بمساحة تجاوزت (3000) م

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة عن إنجاز أعمال تغطية فضاءات قاعة علي الأكبر (عليه السلام) ضمن مشروع صحن العقيلة (عليها السلام)، بمساحة تجاوزت (3000) متر مربع، وذلك بهدف توفير بيئة خدمية مريحة وآمنة للزائرين.

وقال رئيس قسم الصيانة المهندس عبد الحسن محمد، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة انجز أعمال تغطية فضاءات قاعة علي الأكبر (عليه السلام) ضمن مشروع صحن العقيلة (عليها السلام)، بمساحة تجاوزت (3000) متر مربع، وذلك بهدف توفير بيئة خدمية مريحة وآمنة للزائرين".

وأوضح أن "هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الخدمية التي أعدتها العتبة الحسينية المقدسة لزيارة الأربعين، بهدف توفير مساحات مظللة تقي الزائرين من أشعة الشمس، وتوفر لهم أماكن مناسبة للراحة، فضلا عن دعم انسيابية حركة الزائرين داخل مشروع صحن العقيلة (عليها السلام)، بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية لخدمة الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة، ويعزز انسيابية حركة الحشود، ويسهم في إحياء هذه المناسبة المليونية بأفضل صورة.

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