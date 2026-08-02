إعلام إسرائيلي: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين خلال الأيام الأخيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عدداً من كبار المسؤولين، بينهم وزراء، بتقديرات تشير إلى أن "إيران صعّدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، سواء من المسؤولين الحاليين أم السابقين، في مسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية ونفسية"، وفق تعبيرها.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين "يمثل هدفاً ثابتاً لإيران، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز "الشاباك شدد الإجراءات الأمنية المفروضة على عدد من كبار المسؤولين، استجابة لهذه التقديرات الأمنية"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أنه "وبناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، جرى التكتم على موعد إقلاع الطائرة الحكومية الإسرائيلية (طائرة نتنياهو) المتجهة إلى الولايات المتحدة، كما تقرر تغيير نقطة انطلاقها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، في إطار التدابير الأمنية الاحترازية".

ومنذ الـ 8 حتى الـ 23 من تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأميركي اعتداءات يومية واسعة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن ذلك جاء "رداً على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".

في المقابل، ردّت القوات المسلحة الإيرانية بشن هجمات على قواعد أميركية في عدة دول بالمنطقة.

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انتهی/