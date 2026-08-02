العتبة الحسينية تواصل تقديم خدماتها عبر أسطول متكامل من الآليات والعجلات الخدمية لزائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم الآليات في العتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة تقديم الخدمات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال تهيئة أسطول من الآليات والعجلات الخدمية والنقل، تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، بهدف تقديم أفضل الخدمات لملايين الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وقال رئيس قسم الآليات، المهندس علي فؤاد محمد، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الآليات في العتبة الحسينية المقدسة يواصل تقديم الخدمات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال تهيئة أسطول من الآليات والعجلات الخدمية والنقل، تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، بهدف تقديم أفضل الخدمات لملايين الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وأوضح أن "الاستعدادات شملت تجهيز عجلات النقل الداخلي التي ستعمل على نقل الزائرين ضمن المحاور الرئيسة داخل مدينة كربلاء، ابتداء من فلكة التربية وصولا إلى مناطق القطوعات، ومجسر الضريبة، وسيد جودة، وفلكة المحافظة، وشارع محمد الأمين، ومنطقة القزوينية، بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين خلال أيام الزيارة".

وأضاف أن "القسم هيأ أيضا أسطول النقل الخارجي الذي سيباشر بعمليات النقل العكسي للزائرين ابتداء من يوم (15) صفر، باتجاه منفذ زرباطية الحدودي، مرورا بعدد من المحافظات، لتسهيل عودة الزائرين بعد انتهاء مراسم الزيارة".

وأشار إلى أن "الخطة تضمنت تجهيز الآليات الخدمية، ومنها عربات الشحن، وعجلات الإسعاف الخاصة بنقل الحالات الطارئة داخل المدينة القديمة، فضلا عن تهيئة كابسات رفع النفايات، وعدد كبير من تناكر المياه الصالحة للشرب، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للزائرين".

وبين أن "القسم استكمل أيضا تجهيز عدد من البرادات المخصصة لنقل الثلج من المحافظات العراقية إلى مدينة كربلاء المقدسة، دعما للمواكب والجهات الخدمية العاملة على خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

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