فقط ثلث الشعب الأمريكي يؤيد الحرب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر يوم الاثنين أن واحداً فقط من كل ثلاثة أمريكيين يؤيد الحرب ضد إيران، وهي أدنى نسبة تأييد منذ الأيام الأولى لهذا الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

ووجد استطلاع "رويترز/إبسوس"، الذي أُجري في الفترة من الجمعة إلى الأحد، أن 69 في المائة من الأمريكيين - بمن فيهم أربعة من كل عشرة جمهوريين - يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم "يوضح بشكل كافٍ أهداف التدخل العسكري الأمريكي في إيران".

وظلت نسبة تأييد الصراع دون مستوى 40 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة في 28 فبراير/شباط.

وقد أظهرت مجموعة متزايدة من استطلاعات الرأي تصاعد المعارضة الشعبية للحرب؛ إذ وجد استطلاع حديث أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 68 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب "لا تستحق الخوض فيها".

وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران لمنح المفاوضات فرصة أخرى، مهدداً في الوقت نفسه بأنه قد يأمر باستئناف الضربات إذا فشلت المحادثات مع إيران.

وفي سياق متصل، طالب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بتخصيص المزيد من التمويل للحرب خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن تكلفة الحرب بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 29 مليار دولار في شهر مايو/أيار.

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