الجماعة الإسلامية في باكستان؛ نقف مع إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، بأمير "الجماعة الإسلامية" في باكستان، حافظ نعيم الرحمن، في إسلام أباد، لتقديم التعازي في وفاة القيادي السابق في الجماعة، أمير العظيم.

وخلال اللقاء، أشاد السفير أميري مقدم بالخدمات الدينية والوطنية التي قدمها القيادي الراحل، ودعا له بالمغفرة وعلو الدرجات.

ووصف حافظ نعيم الرحمن باكستان وإيران بأنهما "روح واحدة في جسدين"، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الجارين. كما عبّر عن تضامنه مع إيران، مشيراً إلى أن الشعب الباكستاني يقف إلى جانب الحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وشدد على أن التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في إيران وغزة ولبنان يُعد أمراً جوهرياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أكد السفير أميري مقدم على أهمية تعزيز التعاون بين باكستان وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، واصفاً هذا التعاون بأنه حيوي لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

واختُتم اللقاء باتفاق الجانبين على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والعمل المشترك من أجل تحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي.