أنصار الله اليمنية تدين العدوان الأمريكي السعودي الغاشم على الحشد الشعبي في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة العدوان الأمريكي السعودي المشترك على العراق، مؤكداً تضامن اليمن المطلق مع الشعب العراقي ومقاومته في وجه المخطط الصهيوني.

وقال في بيان له إن "العدوان على العراق آثم وجبان وغير مشروع ويتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية".

وفيما اعتبر سياسي أنصار الله أن "العدوان على العراق اعتداء سافر على السيادة والشعب العراقي بمختلف مكوناته وتوجهاته"، فقد شدّد على أنه كذلك "امتداد لغطرسة أمريكا وأداتها السعودية تجاه دول وشعوب المنطقة، خدمة للمشروع الصهيوني".

وأكد "على حق العراق، حكومةً وجيشاً وشعباً ومقاومةً، في الرد على هذا العدوان"، مجدداً التأكيد على "وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب العراقي".

وفي ختام البيان، دعا المكتب السياسي لأنصار الله "الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العربدة الأمريكية والصهيونية والسعودية في المنطقة".

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