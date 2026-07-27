قوات الكيان الصهيوني تواصل توغلها في ريفي القنيطرة ودرعا وتفتش منازل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت مصادر محلية بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية طرنجة الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بتفتيش عدد من منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية من محافظة درعا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي العارضة ومعرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بفتح الطرقات في القريتين بعد أن أغلقها الأهالي بالحجارة، وشرعت في عملية تفتيش للمنازل هناك.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت، أمس الأحد، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي توغّلت في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع إلقاء منشورات تحذيرية دعت الأهالي إلى عدم إغلاق الطرق أو عرقلة تحرّكات القوات المتوغّلة.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية وتوغّلاته في جنوب البلاد.

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