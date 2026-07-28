الاحتلال يغلق مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم ويقتحم مدناً في الضفة الغربية المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أغلق "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم وصادر جميع معداته ومحتوياته خلال اقتحام مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

اقتحامات تطال مدينة نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال، ومعها مدرعات عسكرية، مدينة نابلس من حاجز "دير شرف"، ودهمت بناية سكنية في شارع "فطاير".



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب غيث تحسين عقب دهم منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس، بحسب ما أفادت مصادر محلية لشبكة القدس.

كذلك، اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة البيرة، بالتوازي مع اقتحام المستوطنين قرية عورتا، جنوب شرق نابلس.

دهم في قلقيلية وطولكرم ورام الله وأريحا

وفي قلقيلية، دهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل خلال اقتحام عدة أحياء في المدينة، بالتزامن مع اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "دوار الشهيد ثابت ثابت" وسط المدينة، ودهمت عدداً من المنازل خلال اقتحام قرية فرعون جنوباً، ومنازل أخرى خلال اقتحام بلدة قفين شمالاً.

وخلال اقتحامها القرية جنوباً، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عامر وقسام عطير.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية للشبكة بأن قوات الاحتلال دهمت عدداً من المنازل خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمالاً.

وتتواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالتزامن مع تصعيد ميداني مستمر وتشديد الاعتداءات والقيود العسكرية المفروضة على حركة المواطنين.

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