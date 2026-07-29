الخارجية الإيرانية تدين الهجمات العدوانية علی العراق

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - أصدرت الوزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً أدانت فيه بشدة الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على مناطق محددة في العراق، بما في ذلك منشآت ومواقع تابعة لمؤسسات عراقية رسمية، فضلاً عن "المواكب" ومحطات الاستراحة المخصصة لزوار الأربعين.

جاء في هذا البیان:تُعد هذه الهجمات اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية للعراق وسلامة أراضيه، وانتهاكاً فاضحاً للمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما أنها تخدم طموحات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الرامية إلى توسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا.

وأشار الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى ما يلي: في الوقت الذي تعرب فيه وزارة الخارجية عن تعازيها لاستشهاد عدد من المواطنين العراقيين الشرفاء جراء أعمال العدوان هذه، فإنها تؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل وتضامنها مع حكومة العراق وشعبه، وتحمّل النظام الأمريكي الداعي للحرب وشركاءه الإقليميين المسؤولية عن العواقب الخطيرة لهذه الممارسات الإجرامية وغير الإنسانية والاستفزازية.

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انتهی/