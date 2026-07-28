القوات اليمنية: تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا سعودية حساسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عدداً من الأهداف والنقاط الحسّاسة المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مدينة ينبع، باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية أنّ العملية جاءت رداً على اختراق المسيّرات السعودية للأجواء اليمنية، مشيرة إلى أنّ العملية تأتي في إطار الردّ على تلك الانتهاكات.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية، 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات الـ48 الماضية، بحسب ما أكّده مصدر يمني خاص لـلميادين الأحد.

وكشف المصدر أنّ عدد السفن السعودية التي عادت ولم يُسمح لها بالعبور، منذ يوم الاثنين الماضي وحتى الأحد، بلغ 16 سفينة.

وأشار المصدر الخاص إلى أنه "منذ فرض الحصار اليمني، لم تمرّ من مضيق باب المندب أيّ سفينة سعودية نفطية، لا ذهاباً ولا إياباً، حتى هذه اللحظة".

وشدّد المصدر على أنّ "قرار الحظر على السفن السعودية لا يزال سارياً"، مؤكّداً أنّ "القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بعبور أيّ سفينة".

وخلال الأيام الماضية، نفّذت القوات اليمنية عمليات عسكرية مستهدفة سفناً وطائرات مسيّرة وأهدافاً حسّاسة لمنشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جيزان في السعودية، بالصواريخ البالستية والمسيّرات، فيما شنّت السعودية اعتداءات على عدة مواقع حيوية وخدمية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتأتي العمليات العسكرية اليمنية مع دخول قرار اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية حيّز التنفيذ عصر الاثنين الماضي، تكريساً لمعادلة "الحصار بالحصار" التي أعلنتها صنعاء رداً على استمرار الحصار والعدوان.

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