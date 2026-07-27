القوات المسلحة اليمنية تستهدف 3 سفن سعودية وتُجبر 16 أخرى على العودة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكّد مصدر يمني خاص لـلميادين، أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وكشف المصدر أنّ عدد السفن السعودية التي عادت ولم يُسمح لها بالعبور، منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم الأحد، بلغ 16 سفينة.

وأشار المصدر الخاص إلى أنه "منذ فرض الحصار اليمني، لم تمرّ من مضيق باب المندب أي سفينة سعودية نفطية، لا ذهاباً ولا إياباً، حتى هذه اللحظة".

وشدّد المصدر على أنّ "قرار الحظر على السفن السعودية لا يزال سارياً"، مؤكداً أنّ "القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بعبور أي سفينة".

القوات اليمنية تكرّس معادلة "الحصار بالحصار"

وخلال الأيام الماضية، نفّذت القوات اليمنية عمليات عسكرية مستهدفة سفناً وطائرات مسيرة وأهدافاً حسّاسة لمنشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جيزان في السعودية، بالصواريخ البالستية والمسيّرات، فيما شنّت السعودية اعتداءات على عدة مواقع حيوية وخدمية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتأتي العمليات العسكرية اليمنية مع دخول قرار اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية حيّز التنفيذ عصر الاثنين الماضي، تكريساً لمعادلة "الحصار بالحصار" التي أعلنتها صنعاء رداً على استمرار الحصار والعدوان.

وأعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الأحد، أنّ الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع، قال إنها تابعة لـ"العدو السعودي"، وذلك أثناء تنفيذها "أعمالاً عدائية" في أجواء محافظة الجوف.

وأوضح سريع أنّ الطائرة أُسقطت باستخدام سلاح مناسب، مؤكّداً أنّ القوات المسلحة اليمنية ستتصدّى لأيّ محاولة لاختراق سيادة البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعدما استهدفت السعودية مطار صنعاء الدولي، في محاولة لمنع هبوط الطائرة الإيرانية التي كانت تحمل الوفد اليمني الذي شارك في تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي، ومرضى وجرحى يمنيين وعالقين في الخارج، والتي عادت للهبوط في مطار الحديدة نتيجة العدوان، وهو ما استدعى رداً من قبل القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار "أبها" في السعودية.

يُشار إلى أنّ قوات تحالف العدوان كانت قد فرضت، في الـ9 من آب/أغسطس 2016، حظراً شاملاً على المجال الجوي اليمني، ما أدّى إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل أمام الرحلات التجارية، علماً بأنّ المطار يمثّل الشريان الرئيسي لليمن ويخدم نحو 80% من السكان (ما يقارب 20 مليون نسمة).

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