العتبة الحسينية تطلق البرنامج القرآني لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار البرنامج، أُقيمت عشرات المحطات القرآنية على طول الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة المقدسة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تعلم القرآن الكريم، وترسيخ الوعي الديني، وتعميق فهم الحجاج لتعاليم الإسلام خلال رحلتهم.

وقال عماد الواجدي، ممثل مركز دار القرآن الكريم، إن هذه المحطات ستقدم برامج تعليمية وإرشادات دينية مصممة لترسيخ تعاليم القرآن الكريم، ومساعدة الحجاج على تعزيز صلتهم بدينهم خلال مناسك الحج.

وأضاف: "تسعى هذه المبادرة إلى نشر الثقافة القرآنية، والتوعية بالقيم الإسلامية، وتقديم الإرشاد الديني بما يتناسب مع الأجواء الروحانية الفريدة لحج الأربعين".

وإلى جانب تعليم القرآن الكريم، ستتيح هذه المحطات للزوار فرصة طرح الأسئلة حول العقيدة والفقه الإسلامي، مع توفير الإرشاد من علماء ومعلمين مؤهلين.

قال السيد خالد الغالبي، أحد مسؤولي المركز، إن هذه المحطات أُنشئت لتعزيز الفهم الديني للحجاج من خلال شرح المعتقدات الإسلامية الأساسية والإجابة على المسائل الفقهية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وتقديم الدعم الديني العملي لملايين الزوار الذين يؤدون فريضة الأربعين لتكريم الإمام الحسين (عليه السلام).

وتجذب زيارة الأربعين السنوية، التي تُعدّ من أكبر التجمعات الدينية في العالم، ملايين الزوار الذين يسافرون سيراً على الأقدام إلى كربلاء لإحياء ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وتُشكّل مبادرة مركز دار القرآن الكريم جزءاً من جهود العتبة الشريفة الأوسع نطاقاً لتوفير الخدمات الروحية والتعليمية والدينية للحجاج طوال موسم الحج.

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انتهی/