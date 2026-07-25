حضور 55 مبلِّغةً من حوزة خراسان في مواكب زيارة  الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت "سكينة إلهي"، المسؤولة عن إدارة الشؤون الثقافية والتبليغية في مكتب شؤون الطالبات بالحوزة العلمية في خراسان، في حديث لها في مدينة مشهد، أن 55 مبلِّغةً من طالبات الحوزة العلمية في خراسان سيتوجهن يوم الأحد الموافق 4 مرداد 1405 هـ.ش (26 يوليو/تموز 2026) إلى جمهورية العراق، وذلك للقيام بمهامهن التبليغية خلال موسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأضافت المسؤولة أن هؤلاء المبلِّغات، ووفقاً للخطة التي وضعتها الإدارة الثقافية والتبليغية في مكتب شؤون الطالبات، سيتوجهن بعد أداء مناسك الزيارة إلى ثمانية مواكب في كربلاء المقدسة، حيث سيقمن بتقديم خدماتهن الثقافية والتبليغية للزائرين.

وفي معرض شرحها للبرامج المُعدّة لهذه المبلِّغات، أوضحت "إلهي " أن الأنشطة التبليغية ستشمل: العمل مع الأطفال، وإلقاء المحاضرات، والرد على الاستفسارات الشرعية والشبهات المعاصرة، وإقامة مجالس العزاء، وحلقات تلاوة القرآن، وتقديم الاستشارات الفردية والجماعية، وتصحيح قراءة الصلاة، وتعليم الوضوء وتصحيحه، وعقد حلقات معرفية، وتوزيع الهدايا على الأطفال والنساء المشاركات في البرامج، والتبليغ المباشر وجهاً لوجه، والتذكير بالمعروف والنهي عن المنكر لسانياً، وإقامة مجالس لقراءة سورة الفتح وتلاوة الأدعية والمراثي، وإنشاء مكتبة متنقلة، وإقامة معرض لصور الشهداء، وتنظيم مراسم إحياء ذكرى الشهداء، فضلاً عن التعاون مع خدم المواكب في أوقات الفراغ من الأنشطة التبليغية.

240 مبلِّغةً قدّمن خدماتهن الثقافية خلال مراسم تشييع القائد الشهيد

وفي سياق متصل، استعرضت المسؤولة ذاتها الأنشطة التي نفذتها المبلِّغات خلال مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في مدينة مشهد، حيث قدّمت 240 مبلِّغةً خدماتٍ ثقافيةً وتبليغيةً، من ضمنها الردّ على الاستفسارات الشرعية، في 11 مدرسة علمية نسائية، إلى جانب خدمات الإيواء.

واختتمت "إلهي " حديثها بالإشارة إلى أن هذه المشاركة جسّدت صورةً واضحةً للجاهزية والتلاحم والدور الفاعل الذي تضطلع به مبلِّغات الحوزة العلمية في خراسان لخدمة الزائرين، وفي مواكبة البرامج الثقافية والدينية في المناسبات الوطنية والإسلامية.

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