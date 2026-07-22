استقبال زوار الأربعين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة في ذي قار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبلت مديرية الفهود في محافظة ذي قار حشود الزوار لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، الذين يواصلون رحلتهم نحو مدينة كربلاء المقدسة.

وشهدت المديرية مرور أعداد كبيرة من الزوار القادمين من محافظة البصرة جنوب العراق، بينما امتدت مواكب الحسينيين على طول الطريق لتقديم مختلف الخدمات للوافدين.

وحرصت المواكب وسكان مديرية الفهود على توفير الطعام والشراب، والماء البارد والعصائر، بالإضافة إلى أماكن للاستراحة وخدمات صحية، مساهمين بذلك في تلبية احتياجات الزوار وتسهيل رحلتهم إلى مدينة كربلاء المقدسة.

يستمر موكب الزوار من أقصى جنوب العراق باتجاه مرقد الإمام الحسين وشقيقه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) منذ أكثر من عشرة أيام، في مشهد يجسد الارتباط العميق بنهج أهل البيت (عليهم السلام) ويعكس قيم التضحية والتضامن في زيارة الأربعين عاماً بعد عام.

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