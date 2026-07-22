تقرير مصور/ الزعيم الزكزاكي يدعو زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى التحلّي بالأخلاق الإسلامية وإخلاص النية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استقبل زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زاكزاكي في منزله بالعاصمة النيجيرية أبوجا، مجموعة من المؤمنين المتوجهين لإحياء زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة. وأكد الزعيم في كلمته أن مسيرة الأربعين هي تقليدٌ عريقٌ متجذّرٌ في الإسلام، بدأه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) في العام الأول بعد ملحمة الطفّ، مشيراً إلى أنها تجسيدٌ للولاء والمحبّة لآل البيت النبوي، ووسيلةٌ للتقرب إلى الله تعالى. ودعا الزعيم الزوار إلى التحلّي بالأخلاق الإسلامية، وإخلاص النية، ليكونوا سفراءَ مشرفين للإسلام والتشيع خلال هذه الرحلة الإيمانية. وانتقد فكرة معاقبة الأغلبية بسبب أخطاء فردية، معتبراً أن أي تجمّع بشري كبير قد يشهد بعض المخالفات، لكن ذلك لا يبرر تعميم العقوبة على الجميع. واختتم بالدعاء للجميع بقبول السعي، ويسّر الحصول على التأشيرات للمحتاجين.