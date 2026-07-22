نتائج الحصار البحري اليمني.. ناقلات النفط السعودي تنسحب من باب المندب وتعيد رسم مساراتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، عن أول تأثيرات الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على السعودية، حيث امتنعت ناقلات تحمل نفطاً سعودياً من عبور مضيق باب المندب وغيرت مسارها باتجاه قناة السويس، وذلك بعد رسائل تلقتها شركات الشحن تحذر من أن تحميل أو تفريغ أي بضائع في موانئ سعودية سيعرض السفن إلى الاستهداف.

وكان مصدر عسكري قد أكد لوكالة سبأ أن ست سفن عادت أدراجها خلال 24 ساعة من إعلان الحصار البحري على السعودية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التتبع الخاصة بشركة (إل إس إي جي) أن ناقلتي نفط تحملان شحنتين من الخام السعودي إلى الصين والهند، غيرتا مسارهما في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بعد تحذيرات من القوات المسلحة اليمنية.

ووفقاً للبيانات فإن ناقلة النفط الخام العملاقة (شين لونغ يانغ) التي أكملت تحميل مليوني برميل من النفط الخام السعودي في ينبع كانت متجهة في الأصل للخروج من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب نحو الصين، لكنها غيرت مسارها واتجهت إلى قناة السويس.

وأظهرت البيانات أيضاً أن ناقلة النفط (رودوس) من طراز (أفراماكس) والتي حملت نحو 700 ألف برميل من النفط الخام السعودي إلى الهند، انعطفت أيضاً نحو قناة السويس، بدلاً من عبور باب المندب.

وأشارت الوكالة إلى أن ناقلة نفط عملاقة أخرى هي (نيو برايم) كان من المقرر وصولها إلى ينبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحميل النفط الخام، لكنها عادت أدراجها قبالة سواحل عمان.

وقال مارتن كيلي، كبير استشاريي شركة (إي أو إس ريسك جروب) البريطانية، إن “ما لا يقل عن أربع سفن (وربما أكثر)، من بينها ثلاث ناقلات نفط عملاقة صينية، ألغت عبورها عبر مضيق باب المندب بعد أن فرض اليمنيون حصاراً على الموانئ السعودية”. وأضاف: “من المثير للاهتمام أن الانتماء إلى الصين لا يوفر حصانة واضحة للسفن التي تستوفي معايير اليمنيين”.

وذكرت رويترز أن القوات المسلحة اليمنية وجهت اليوم رسائل بريد إلكتروني جاء فيها: “يُحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع في أو من أي موانئ سعودية” محذرة من أن “أي نشاط من هذا القبيل سيعرض السفن المخالفة للعقوبات، والاستهداف في أي مكان يقع ضمن النطاق العملياتي للقوات المسلحة اليمنية”.

وحثت الرسائل شركات الشحن على “ممارسة العناية الواجبة وأقصى درجات الحذر في جميع تعاملاتها”.

ويوضح تغيير مسارات ناقلات النفط في البحر الأحمر، التأثير الفوري للحصار البحري الذي أعلنته القوات المسلحة.

وأكدت رويترز أن “إجبار ناقلات النفط على استخدام قناة السويس بدلاً من الخروج من البحر الأحمر عبر باب المندب من شأنه أن يضيف أسابيع إلى الشحنات المتجهة إلى آسيا، والتي ستحتاج إلى الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط وحول أفريقيا”.

وأشار لارس جنسن، مؤسس شركة (فيسبوتشي ماريتايم) الاستشارية البحرية، إلى أن العديد من سفن الحاويات امتنعت اليوم عن الاقتراب من باب المندب. وقال إن “حصار اليمنيين قد يؤثر بشكل كبير على مستويات العرض والطلب العالمية لشحن الحاويات، إذا ما اضطرت الشحنات بين آسيا والسعودية إلى المرور حول أفريقيا. وفي هذه الحالة، ستشهد خدمات الشحن بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط ضغطاً كبيراً على الطلب”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% بحلول عصر اليوم، لتصل إلى أكثر من 91 دولاراً للبرميل، بفعل المخاوف من تأثير الحصار البحري اليمني على إمدادات النفط السعودية التي تعتمد بشكل رئيسي على البحر الأحمر، في ظل إغلاق مضيق هرمز.

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