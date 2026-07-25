خدمات صحية وعلاجية لزائري مرقد أمير المؤمنين (ع) في زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشرت العتبة العلوية المقدسة، ممثَّلةً بمركز الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) الطبي، تنفيذ خطتها الطبية الخاصة بزيارة الأربعين المباركة، بالتنسيق مع أقسام العتبة المقدسة، وبالتعاون مع دائرة صحة النجف الأشرف؛ لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية لزائري مرقد المولى أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام).

وقال رئيس المركز، الخادم الدكتور جواد الإسماعيلي، في تصريح له: «إن الخطة تضمنت افتتاح خمس مفارز طبية، جرى تجهيزها بالكوادر الطبية والتمريضية والخدمية، إلى جانب تزويدها بالأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات العلاجية اللازمة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين».

وأضاف: «إن المفارز توزعت في محيط الصحن العلوي المطهّر، بواقع مفرزة في دار الشفاء، وأخرى في توسعة باب الشيخ الطوسي (قدس سره)، وثالثة داخل صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ورابعة في المجمع العلوي قرب عارضة الحمامي، فيما خُصصت المفرزة الخامسة في مدينة الإمام الرضا (عليه السلام) للزائرين في منطقة الحولي، وتضم جميعها ردهات للرجال والنساء».

وأوضح الإسماعيلي: «إن المركز نسّق مع مركز قنبر للمتشرفين بالخدمة؛ لرفد وحدة الإخلاء الطارئ بـ(335) مسعفًا ومسعفةً، وإسناد فرق الإسعاف الميدانية، فضلًا عن نشر عجلات إسعاف صغيرة وكبيرة في محيط الصحن الشريف؛ لدعم عمليات الإخلاء السريع، بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز الجاهزية الطبية».

وبيّن رئيس المركز: «إن وحدة السلامة المهنية تسهم في تنظيم حركة تفويج الزائرين، والحد من حالات الازدحام والتدافع، فضلًا عن متابعة تطبيق اشتراطات السلامة في المواكب الحسينية، فيما تتولى نقطة البيئة مراقبة سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة للزائرين، والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية؛ بما يعزز سلامة الزائرين وجودة الخدمات المقدمة لهم».

يُذكر أن العتبة العلوية المقدسة تُسخّر جهود أقسامها جميعًا لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، الذين يتخذون من مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف محطةً رئيسةً في طريقهم إلى مدينة كربلاء المقدسة؛ لأداء مراسم الزيارة المباركة.

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