مشاركة 46 قصيدة في مسابقة مراقي المجتبى السادسة من 7 دولٍ عربية وإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّدت العتبةُ العبّاسية المقدّسة أنّ فعّاليات النسخة السادسة من مسابقة (مراقي المجتبى) للقصيدة العمودية، شهدت مشاركة 46 قصيدةً تمثّل 7 دولٍ عربية إسلامية.

جاء ذلك في كلمة العتبة المقدّسة التي ألقاها رئيسُ قسم الشؤون الفكرية والثقافية فيها السيد عقيل الياسري، خلال فعّاليات المسابقة التي نظّمها القسمُ بالتعاون مع جامعة العميد.

واستهلَّ الياسري كلمته بالترحيب بالحضور، مستذكرًا شهادة الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام) ومواقفه الخالدة في نصرة الدين والإصلاح.

وذكر أنّ النسخة السادسة من المسابقة تقام إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسن(عليه السلام)، وإيمانًا بأنّ الكلمة الصادقة قادرةٌ على أن تحفظ التاريخ، وتحيي الوعي، وتغرس في النفوس القيم التي عاش الإمام (عليه السلام) من أجلها وضحّى في سبيل بقائها.

وبيّن أن هذه المسابقة ليست منافسةً أدبية فحسب، وإنّما هي رسالةٌ ثقافية ورسالية، تسعى إلى إبقاء سيرة الإمام المجتبى (عليه السلام) حاضرةً في الضمير، من خلال القصيدة العمودية الأصيلة، التي طالما كانت لسان العقيدة، وصوت المواقف، وحافظةً للتراث الإسلامي والأدبي، لافتًا إلى أنّها تأتي امتدادًا لنهج العتبة العبّاسية المقدّسة في رعاية الإبداع الهادف، ودعم المشاريع الفكرية والثقافية التي تجعل من الأدب وسيلةً لترسيخ الهوية الإسلامية، وإحياء تراث أهل البيت(عليهم السلام).

وأشار الياسري إلى أن النسخة السادسة من المسابقة شهدت مشاركةً واسعةً من شعراء يمثّلون عددًا من الدول، إذ بلغ عددُ القصائد المشاركة (46) قصيدة، شارك فيها شعراء من البحرين، السعودية، لبنان، سوريا، اليمن، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلًا عن العراق البلد المستضيف للمسابقة، الأمر الذي يعكس اتّساع حضور هذه المسابقة عامًا بعد آخر، ويؤكّد أنّ الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام) ما يزال حاضرًا في وجدان الشعراء، تستلهم أقلامهم سيرته، وتنهل من فضائله، وتترجم محبّتهم له إلى قصائد تنبض بالولاء والإيمان.

وأوضح أنه لتحقيق أعلى درجات النزاهة والموضوعية، أُحيلت جميع المشاركات إلى لجنة تحكيمٍ علميّة متخصّصة، ضمّت نخبةً من الأساتذة والنقّاد والشعراء، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في قراءة النصوص وتحليلها وفق معايير دقيقة، راعت سلامة اللغة، وجودة البناء الفني، وعمق الفكرة، وأصالة الصورة الشعرية، ومدى ارتباطها بشخصية الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، ليكون الفوز ثمرة الإبداع الحقيقي، والاستحقاق الأدبي الرصين.

وفي ختام كلمته قدّم الياسري الشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة التحكيم، لما بذلوه من جهدٍ علميّ وأدبي رصين في تقييم النصوص المشاركة وفق أسسٍ دقيقة ومعايير موضوعية، وإلى الشعراء الكرام الذين أغنوا هذه المسابقة بإبداعاتهم، فكانت قصائدهم لوحات من الولاء والوفاء للإمام المجتبى (عليه السلام)، ونخصّ بالشكر جميع من حضر إلى هذا المحفل الشعريّ المبارك من الضيوف الكرام من داخل البلد وخارجه، ولا يفوتنا أن نثمّن جهود جميع اللجان العاملة، والملاكات التنظيمية والإعلامية والفنية، وكلّ من أسهم في الإعداد والمتابعة والتنظيم، فكان شريكًا في إنجاح هذا المحفل المبارك.

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