انعقاد اجتماع تحضيري لمشروع المحطات القرآنية استعدادًا لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقد المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة ممثلًا بمعهد القرآن الكريم في النجف الأشرف اجتماعًا تحضيريًا لمشروع المحطات القرآنية الخاص بزيارة الأربعين لعام 1448هـ، ضمن الاستعدادات المبكرة لإطلاق المشروع الذي يواكب مسير الزائرين إلى كربلاء المقدسة.

استُهل الاجتماع بمحاضرة إرشادية ألقاها سماحة الشيخ مهدي قلندر، تناول فيها جملةً من التوجيهات التربوية والإرشادية المتعلقة بطبيعة العمل الميداني وأهمية استثمار هذه الخدمة في نشر الثقافة القرآنية بين الزائرين.

وتضمنت أعمال الاجتماع استعراض أبرز الضوابط التنظيمية وآلية تنفيذ المشروع، إذ قدّم مسؤول وحدة التلاوة الأستاذ محمد علي رشيد شرحًا مفصلًا عن آليات العمل، فيما استعرض السيد نعمة الأسدي من وحدة الجودة وتقويم الأداء معايير الأداء والإجراءات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.

وقال مسؤول وحدة التلاوة محمد علي رشيد: "شارك في الاجتماع مسؤولو ومصححو مشروع المحطات القرآنية، والبالغ عددهم (35) معلمًا وقارئًا للقرآن الكريم، ممن سيتولون إدارة والإشراف على (7) محطات قرآنية تنتشر في مركز محافظة النجف الأشرف وأقضيتها ونواحيها، لتقديم البرامج والأنشطة القرآنية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المعهد على توحيد إجراءات العمل، ورفع جاهزية الملاكات المشاركة، وتوضيح آليات إدارة المحطات القرآنية وفق المنهج المعتمد، بما يسهم في إنجاح المشروع وتقديم خدمة قرآنية متميزة تليق بعظمة المناسبة المباركة.

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