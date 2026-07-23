تعزيز منظومة الشاشات استعدادًا لزيارة الأربعين في العتبة العلوية المقدسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشرت وحدة الشاشات التابعة لقسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل منظومة الشاشات الإلكترونية وصيانتها، استعدادًا لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)؛ من أجل تعزيز الجوانب التوعوية والتنظيمية وخدمة ملايين الزائرين.

وفي هذا السياق، صرّح مسؤول الوحدة، الخادم عبد المهدي حسن، قائلًا: «إن الوحدة بدأت أعمالها منذ وقت مبكر، من خلال إعادة تأهيل الشاشات الإلكترونية وصيانتها وإعادة توزيعها وتركيبها في مواقع استراتيجية تتناسب مع حركة الزائرين وانسيابية مساراتهم»، مبينًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة إعلامية وفنية أُعدّت مسبقًا؛ لضمان جاهزية منظومة العرض الإلكتروني قبل بدء الزيارة المليونية.

رسائل توعوية وإرشادية

وأشار حسن إلى أن الأعمال شملت تهيئة الشاشات وإعادة تشغيلها؛ لضمان عرض المواد الإرشادية والتثقيفية، إلى جانب بث التوجيهات الدينية الخاصة بزيارة الأربعين، بما يدعم الجوانب التنظيمية، ويسهم في توجيه الزائرين وإبراز قدسية المناسبة، على نحو ينسجم مع مكانتها في نفوس المؤمنين.

دعم الخطط الخدمية

وأكّد أن الوحدة تواصل جهودها الفنية والإعلامية لتوفير منظومة عرض إلكترونية متكاملة تسهم في خدمة الزائرين، وتعزز الجوانب الإيمانية والتنظيمية والإعلامية، وتدعم الخطط الخدمية والتنظيمية التي أعدتها العتبة العلوية المقدسة لاستقبال الزائرين خلال زيارة الأربعين.

يُشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن الجهود الخدمية والتنظيمية التي تنفذها العتبة العلوية المقدسة؛ من أجل توفير أفضل الخدمات للزائرين الكرام، وتنظيم حركتهم، وتقديم خدمات تتلاءم مع الزخم المليوني لهذه المناسبة العظيمة.

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