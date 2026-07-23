تقرير مصور/ منتسبو الشرطة يخدمون زوار الأربعين في البصرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في قضاء سوق الشيوخ توجد مجموعة من المناطق الزراعية والسكنية ومنها ناظم كرمة حسن الذي يوجد فيه مركزا للشرطة، منتسبو هذا المركز يكلفون كل عام بواجبات حماية الزائرين المشاية واصحاب المواكب خلال الزيارة الاربعينية وقلوبهم تتحسر على الخدمة الحسينية، فاتفقوا على تقديم قليل من الخدمات للزائرين فبدأوا بالماء والعصائر وبعض الخدمات، واعتمدوا طريقة صندوق المواكب في جمع الاموال وعند تسلمهم اي مرتب شهريا يضعوا جزءً من مرتباتهم في الصندوق وقاموا بنصب موكب خدمي يقدمون فيه وجبات الطعام التي تعدها زوجاتهم في البيوت ويستضيفون مجاميع من المشاية في بيوتهم للمبيت والاستراحة، والتحق بهم اولادهم ليخدموا في الموكب، ويدعمهم ويساندهم قادتهم وضباطهم.