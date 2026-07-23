حوزة النجف الأشرف تقيم مؤتمرها السنوي الرابع لطلبة الجامعات وأساتذتها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقامت الحوزة العلمية في النجف الأشرف المؤتمر السنوي الرابع لطلبة الجامعات وأساتذتها ضمن مشروعها التبليغي الخاص بزيارة الأربعين.

ويُنظم المؤتمر تحت شعار: (شباب الجامعة في مدرسة الأربعين، وعي بالعقيدة وثبات على الطريق) ويأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لتنفيذ الخطة التبليغية المرافقة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وافتُتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلتها قراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء الأبرار، أعقبتها الكلمة الافتتاحية لسماحة الأستاذ في الحوزة العلمية السيد جعفر الحكيم، تطرق فيها إلى مسيرة كربلاء، وقسّمها إلى ثلاث مراحل رئيسة: الشهادة، والسبي، والإحياء.

واستعرض السيد الحكيم ضمن محور الشهادة عددًا من النصوص التي تؤكد أنّ شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت اختيارًا إلهيًّا ورسالة خالدة، أما محور السبي فقد بيّن أنّ في الحادي عشر من المحرم انتهت بعودة السبايا إلى المدينة، وكانت بطلتها العقيلة زينب (عليها السلام)، التي جسدت أسمى معاني الصبر والثبات عبر مواقفها الخالدة، وأوضح أنّ محور الإحياء هو ظاهرة مركبة تقوم على عنصرين: الفاعل والقابل، مؤكداً أنّ الحوزة العلمية تضطلع بوضع الإطار الشرعي لهذه الفعاليات، كما تحرص على الحضور التبليغي للإجابة عن أسئلة الزائرين واستثمار هذه المناسبة في نشر الوعي الديني.

واختُتم المؤتمر بمجلس عزاء حسيني ألقاه سماحة الشيخ جعفر الدجيلي، مستعرضًا ما جرى على أهل بيت النبوة (عليهم السلام) بعد واقعة الطف الأليمة.

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