العتبة العلوية المقدسة تطلق فعاليات الملتقى الشبابي الرابع استعدادًا لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ انطلقت في العتبة العلوية المقدسة فعاليات الملتقى الشبابي الرابع، والذي تقيمه الحوزة العلمية في النجف الأشرف تحت شعار: «شباب الجامعة في مدرسة الأربعين… وعيٌ بالعقيدة وثباتٌ على الطريق».

انطلقت في العتبة العلوية المقدسة فعاليات الملتقى الشبابي الرابع، والذي تقيمه الحوزة العلمية في النجف الأشرف تحت شعار: «شباب الجامعة في مدرسة الأربعين… وعيٌ بالعقيدة وثباتٌ على الطريق»، وذلك بحضور الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، الخادم السيد عيسى الخرسان، وعدد من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية والشخصيات الأكاديمية، وبمشاركة أكثر من ألف مبلّغ من مختلف الجامعات العراقية، وذلك ضمن الاستعدادات لزيارة الأربعين المباركة.

وأكّد الأستاذ في الحوزة العلمية، سماحة السيد جعفر الحكيم، في كلمته: «إن الحوزة العلمية تضطلع بمسؤوليتها الشرعية والاجتماعية في رعاية الفعاليات الشبابية، وترسيخ الوعي الديني، وتعزيز الاعتدال، وحماية الشباب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة».



وأوضح: «إن العمل التبليغي في زيارة الأربعين يمثل فرصة كبيرة للتواصل المباشر مع الزائرين، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الإرشاد والتوجيه، فضلًا عن معايشة المجتمع والتفاعل مع احتياجاته، بما يحقق التكامل بين المفهوم الديني والواقع الاجتماعي».

من جانبه، أوضح ممثل الطلبة، الحسن ناصر: «إن المشاركة الواسعة لطلبة الجامعات في المشروع التبليغي الخاص بزيارة الأربعين تعكس وعي الشباب وحرصهم على خدمة الزائرين وإيصال رسالة الإمام الحسين (عليه السلام)».



ودعا ناصر الطلبة الجامعيين إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، باعتبارها منارةً للوعي وبوصلةً لحفظ الهوية الدينية والوطنية، مؤكدًا أن الشباب الجامعي يشكّل ركنًا أساسيًا في إنجاح الرسالة التبليغية خلال الزيارة الأربعينية.



ويُذكر أن العتبة العلوية المقدسة استضافت، ضمن استعداداتها الخاصة بزيارة الأربعين المباركة، أكثر من أربعة آلاف مبلّغ ومبلّغة، في إطار مشروع تبليغي موحّد يهدف إلى نشر الوعي الديني والفكري بين جموع الزائرين من داخل العراق وخارجه.

1200 مبلِّغة يشاركن في المؤتمر السنوي الخامس عشر للحوزة العلمية استعدادًا لزيارة الأربعين

برعاية العتبة العلوية المقدسة، شاركت نحو (1200) مبلِّغة في أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر للمبلِّغين والمبلِّغات الذي تقيمه الحوزة العلمية ضمن مشروعها التبليغي الخاص بزيارة الأربعين، تحت شعار: «تَعِيها أُذُنٌ واعِيَة، وتُبَلِّغُها قُلوبٌ مُخلِصَة»، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتنفيذ الخطة التبليغية المرافقة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وتضمّن المؤتمر محاضرة توجيهية ألقاها سماحة الشيخ طارق البغدادي، الأستاذ في الحوزة العلمية، وتناول فيها أهمية التبليغ الديني خلال زيارة الأربعين، بوصفها واحدةً من أكبر التجمعات الإيمانية في العالم، مؤكدًا ضرورة استثمار هذا الحضور المليوني في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية، من خلال خطابٍ واعٍ وأسلوبٍ مؤثرٍ يواكبان احتياجات الزائرين.



استعدادات لخدمة الزائرين والزائرات

وفي تصريح للمركز الخبري، أكّد مسؤول قسم الشؤون الدينية، الخادم كرار الخفاجي، أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعكس حجم الاهتمام بالجانب التبليغي في موسم الأربعين، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ البرامج التأهيلية والتوجيهية التي تسهم في تطوير أداء المبلِّغات وتمكينهن من أداء دورهن الإرشادي والتثقيفي، بما ينسجم مع طبيعة هذا الموسم العبادي الكبير.

رفع الجاهزية قبل مباشرة المهام

وأوضحت مسؤولة تنظيم البرنامج، فاطمة الشمري، أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من البرامج التأهيلية الهادفة إلى رفع جاهزية المبلِّغات معرفيًا وتنظيميًا قبل مباشرة أعمالهن الميدانية، مبيّنةً أن البرنامج تضمّن شرح آليات العمل التبليغي والخدمي خلال الزيارة، فضلًا عن توزيع البطاقات التعريفية الخاصة بالمبلِّغات، استعدادًا للانتشار في المحطات التبليغية والاستفتائية.



ويأتي المؤتمر ضمن البرامج التحضيرية المشتركة بين العتبة العلوية المقدسة والحوزة العلمية، استعدادًا لزيارة الأربعين؛ بهدف تعزيز الجهود التبليغية الميدانية، وتوفير الكوادر المؤهلة القادرة على تقديم الإرشاد الديني، والإجابة عن الاستفتاءات الشرعية، وخدمة الزائرات في مختلف مواقع الزيارة.

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