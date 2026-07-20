المقاومة العراقية تؤكد انها ستستهدف مصالح أمريكا إذا استمرت بالعدوان على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّرت المقاومة الإسلامية في العراق من أنها ستستهدف مصالح وقواعد أمريكية في البلاد إذا استمر العدوان الأمريكي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق مجددًا التزامها بالدخول في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي إذا استمر عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستستهدف جميع المصالح والقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة بكل قوتها وعزمها.

وفي الوقت نفسه، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها لم تنفذ أي هجمات عسكرية ضد القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الأخيرة.