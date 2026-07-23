منذ وقف إطلاق النار في غزة؛ أکثر من 73 ألف شهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت الوزارة، في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بجراحهما، وشهيد جرى انتشاله، إلى جانب 6 إصابات.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن إجمالي حالات انتشال الجثامين بلغ 803.

وبيّنت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و311 شهيدًا، إضافة إلى 173 ألفًا و924 مصابًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ287 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

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