المرشد الأعلى الحالي "نعمة عظيمة من الله"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في كلمة ألقاها في جامعة النجف بمدينة سكاردو، أشاد حجة الإسلام الشيخ محمد علي ممتاز بالسيد مجتبى خامنئي، مدافعًا عن مؤهلاته الدينية، ومقارنًا بينه وبين المرشد الأعلى الشهيد.

وفي كلمته أمام الحضور، قال الشيخ ممتاز إن كلاً من المرشد الراحل والمرشد الأعلى الحالي "نعمتان عظيمتان من الله"، ويشتركان في صفات ينبغي على المسلمين السعي إلى الاقتداء بها.

وأضاف أن اختيار المرشد السابق كان مفاجئا للكثيرين، وكذلك تعيين السيد مجتبى خامنئي مرشدا أعلى.

وادعى العالم أن كلا المرشدين تعرضا لحملة دعائية تشكك في سلطتهما الدينية. ووفقًا له، فقد وُجهت اتهامات مماثلة للمرشد السابق بشأن مكانته كمجتهد، وتُوجه الآن اتهامات مماثلة للسيد مجتبى خامنئي.



أعرب الشيخ ممتاز عن استيائه من الانتقادات التي وجهها بعض علماء الدين المعاصرين عقب نبأ استشهاد آية الله السيد علي حسيني خامنئي. وقال إن بعضهم زعم أن أتباعه لم يعد بإمكانهم الاقتداء به، وشككوا في مكانة آية الله السيد مجتبى خامنئي العلمية.

ودعماً لكلامه، ذكر الشيخ ممتاز أن آية الله السيد مجتبى خامنئي يُدرّس دروساً متقدمة في علم الفقه في حوزة قم منذ سبعة عشر عاماً. وأضاف أنه عندما بدأ الشيخ بإلقاء محاضرات عامة إلى جانب الدروس المتخصصة، نصحه الراحل بالتوقف عن هذه المحاضرات لأنها كانت تجذب الطلاب بعيداً عن كبار الفقهاء.

كما أشاد الشيخ بما وصفه ببساطة حياة آية الله السيد مجتبى خامنئي وتقواه. روى الشيخ ممتاز قصةً قال فيها إن الزعيم الراحل أخبر كبار معاونيه ذات مرة أن لديه ابناً تقياً لكنه متواضع الحال ويعيش في منزل مستأجر. ووفقاً للشيخ ممتاز، عرض غلام علي حداد عادل ابنته للزواج، ليكتشف لاحقاً أن الابن المقصود هو السيد مجتبى خامنئي.

وفي ختام كلمته، وصف الشيخ ممتاز آية الله السيد مجتبى خامنئي بأنه مجتهدٌ كفء، وحثّ الحضور على التمسك بقيم التقوى والتواضع والإخلاص التي قال إنها تجسّدت في كلا الزعيمين.

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